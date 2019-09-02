15-летняя девочка из Казани чуть не родила в торговом центре, а затем сбежала из больницы

СЕГОДНЯ 17:38 2019-09-02T17:43:37+03:00

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Необычная история произошла накануне в Санкт-Петербурге. Так, прямо в торговом центре "Галерея" начались схватки у молодой девушки. По данным АН «Оперативное прикрытие», в цетре внимания оказалась 15-летняя школьница из Казани, которая приехала погостить в Санкт-Петербург.

В торговый центр вызвали скорую помощь. Девочку госпитализировали в детскую больницу №5 имени Филатова. Однако в этот день девочка так и не родила. Боле того, рано утром девочку не обнаружили в стационаре. Школьница сбежала из медицинского учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU