15-летняя девочка из Казани чуть не родила в торговом центре, а затем сбежала из больницы
История произошла в Санкт-Петербурге
Девочка сбежала примерно в 5:30 утра.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Необычная история произошла накануне в Санкт-Петербурге. Так, прямо в торговом центре "Галерея" начались схватки у молодой девушки. По данным АН «Оперативное прикрытие», в цетре внимания оказалась 15-летняя школьница из Казани, которая приехала погостить в Санкт-Петербург.
В торговый центр вызвали скорую помощь. Девочку госпитализировали в детскую больницу №5 имени Филатова. Однако в этот день девочка так и не родила. Боле того, рано утром девочку не обнаружили в стационаре. Школьница сбежала из медицинского учреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU