В Казани все избирательные участки готовы к выборам

СЕГОДНЯ 17:23 2019-09-02T17:23:45+03:00

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В понедельник, 2 сентября, на деловом понедельнике в исполкоме Казани руководитель аппарата Евгений Варакин сообщил о готовности всех участков вединому дню голосования. 8 сентября в Татарстане состоятся выборы депутатов Государственного Совета РТ.

По состоянию на 1 июля в Казани зарегистрировано 914,3 тысячи избирателей. Для того, чтобы каждый из них мог проголосовать, в день выборов в городе будут работать 461 участок. 34 из них – в местах временного пребывания.

Евгений Варакин сообщил, что все избирательные участки уже готовы к работе. Для удобства голосующих в местах проведения выборов будут работать точки общественного питания (буфеты), а также состоятся концерты. По традиции каждый проголосовавший избиратель Казани может получить на участке специальный браслет, который дает право на бесплатный проезд в наземном общественном транспорте.

Евгений Варакин напомнил, что в выборах принимает участие 7 политических партий. На одномандатных округах, расположенных в Казани баллотируются 77 кандидатов, из которых 16 – самовыдвиженцы. Остальные выдвинуты политическими партиями. Жители республиканской столицы могут узнать информацию о своем избирательном участке на стартовой странице официального портала органов местного самоуправления Казани – KZN.RU.

Стоит напомнить, что в единый день голосования помимо выборов также состоится всеобщее анкетирование по новой республиканской программе «Наш двор». Анкетирование необходимо для того, чтобы мероприятия по благоустройству дворов многоквартирных домов прошли в соответствии с пожеланиями горожан. «Анкеты предварительно будут распространяться по квартирам, – пояснил Евгений Варакин. – Также их можно будет получить у волонтеров рядом с участком. После заполнения анкеты необходимо положить в специальный ящик рядом с участками для голосования».

ИСТОЧНИК KP.RU