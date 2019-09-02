2019-09-02T19:11:05+03:00
Происшествия

Соцсети: в Казани иномарка на скорости врезалась в другой автомобиль и перевернулась

К счастью, никто не пострадал [видео]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: скриншотФото: скриншот
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В понедельник, 2 сентября, в Казани на улице Гагарина произошла авария с участием автомобилей Chevrolet и Mazda. По словам очевидцев, в столкновении была виновата американская иномарка.

Так, по информации из соцсетей, именно Chevrolet влетел в припаркованный японский автомобиль. При этом удар был такой силы, что он перевернулся.

К счастью, в ДТП никто не пострадал. Перевернутой машине помог эвакуатор.

- Его (водителя Chevrolet – Ред.) из авто вытащили очевидцы, жив-здоров. Семья, находившаяся в припаркованной машине, тоже не пострадала, - сообщает очевидец.

ИСТОЧНИК KP.RU

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