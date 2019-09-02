В Чувашии под колесами иномарки погиб лось
Авария случилась на 8-м километре автодороги Кугеси – Атлашево – Новочебоксарск
Животное вышло на дорогу примерно в 20.00, когда уже стемнелоФото: Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
Изменить размер текста:
В воскресенье, 1 сентября, на 8-м километре автодороги Кугеси – Атлашево – Новочебоксарск произошла авария с участием автомобиля «Рено Логан» и лося. Животное вышло на дорогу примерно в 20.00, когда уже стемнело, сообщает МВД республики.
В результате столкновения лось погиб на месте.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Чувашии»