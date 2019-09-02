В Чувашии под колесами иномарки погиб лось

СЕГОДНЯ 16:55 2019-09-02T16:55:00+03:00

Животное вышло на дорогу примерно в 20.00, когда уже стемнело Фото: Ольга АНДРЕЙЧЕНКО

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 1 сентября, на 8-м километре автодороги Кугеси – Атлашево – Новочебоксарск произошла авария с участием автомобиля «Рено Логан» и лося. Животное вышло на дорогу примерно в 20.00, когда уже стемнело, сообщает МВД республики.

В результате столкновения лось погиб на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU