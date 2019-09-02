2019-09-02T16:55:00+03:00
Происшествия

В Чувашии под колесами иномарки погиб лось

Авария случилась на 8-м километре автодороги Кугеси – Атлашево – Новочебоксарск
Алина ГАБДУЛИНА
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Животное вышло на дорогу примерно в 20.00, когда уже стемнелоЖивотное вышло на дорогу примерно в 20.00, когда уже стемнелоФото: Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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В воскресенье, 1 сентября, на 8-м километре автодороги Кугеси – АтлашевоНовочебоксарск произошла авария с участием автомобиля «Рено Логан» и лося. Животное вышло на дорогу примерно в 20.00, когда уже стемнело, сообщает МВД республики.

В результате столкновения лось погиб на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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