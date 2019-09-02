Дмитрия Медведева удивило наличие в одной из школ Татарстана 11 первых классов

СЕГОДНЯ 16:30 2019-09-02T16:30:03+03:00

Он отметил, что количество школьников должно быть оптимальным для учебного процесса

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поразился тому, что одной из школ Татарстана в новом учебном году набрали целых 11 первых классов. Он заметил, что во время его учебы мог быть «Б», «В», «Г» классы, но никак не больше. Об этом он заявил на селекторном совещании по строительству образовательных организаций в рамках национальных проектов.

Медведев подсчитал, что в данной татарстанской школе должен быть 1-й «М» класс. После он отметил, что численность классов в школах должна быть оптимальной для учебного процесса, сообщает «Интерфакс».

Премьер-министр пообещал продолжить курс на строительство школ и детских садов ради развития образования и не снижать темпы.

ИСТОЧНИК KP.RU