В Набережных Челнах после капремонта открылась школа №67 для детей-инвалидов
В Набережных Челнах закончился капитальный ремонт школы №67 для детей с ограниченными возможностями здоровья. В понедельник, 2 сентября, она вновь распахнула двери для учащихся. В торжественной линейке принял участие и мэр города Наиль Магдеев.
- Мы сфере образования уделяем большое внимание и у нас есть результат. Все это делается для того, чтобы подрастающее поколение школьников было конкурентоспособным на рынке труда в будущем. То, что мы сегодня видим – это не красивые слова, а реальные дела, - отметил градоначальник.
Фото: пресс-служба официального сайта Набережных Челнов
Отметим, что капитальный ремонт школы стоил 40 миллионов рублей. В двухэтажном здании созданы все необходимые условия для обучения 214 детей с нарушениями интеллектуального развития
Ранее школа не ремонтировалась на протяжении 30 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU