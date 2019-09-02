2019-09-02T16:16:47+03:00
Общество

В Набережных Челнах после капремонта открылась школа №67 для детей-инвалидов

В мероприятии принял участие мэр города Наиль Магдеев [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба официального сайта Набережных ЧелновФото: пресс-служба официального сайта Набережных Челнов
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В Набережных Челнах закончился капитальный ремонт школы №67 для детей с ограниченными возможностями здоровья. В понедельник, 2 сентября, она вновь распахнула двери для учащихся. В торжественной линейке принял участие и мэр города Наиль Магдеев.

- Мы сфере образования уделяем большое внимание и у нас есть результат. Все это делается для того, чтобы подрастающее поколение школьников было конкурентоспособным на рынке труда в будущем. То, что мы сегодня видим – это не красивые слова, а реальные дела, - отметил градоначальник.

Фото: пресс-служба официального сайта Набережных Челнов

Фото: пресс-служба официального сайта Набережных Челнов

Отметим, что капитальный ремонт школы стоил 40 миллионов рублей. В двухэтажном здании созданы все необходимые условия для обучения 214 детей с нарушениями интеллектуального развития

Ранее школа не ремонтировалась на протяжении 30 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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