2019-09-02T15:36:51+03:00
Общество

Рустам Минниханов поздравил жителей Татарстана с Днем знаний

Он отметил, что республика сейчас является одним из лидеров в реализации национального проекта «Образование»
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба президента ТатарстанаФото: пресс-служба президента Татарстана
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В понедельник, 2 сентября, в школах Татарстана отмечается всероссийский праздник День знаний. В связи с этим, президент республики Рустам Минниханов поздравил всех школьников и студентов, их учителей и родителей, работников и ветеранов системы образования региона.

- Образование и наука – прочная основа успешности и процветания каждого народа, каждого государства. Без глубоких знаний немыслим научно-технический и общественный прогресс. В эпоху информационных технологий и высоких скоростей эта формула успеха приобретает ещё большую актуальность, - отметил глава Татарстана.

После Минниханов отметил, что республика сейчас является одним из лидеров в реализации национального проекта «Образование». А в 2019 году в регионе приступили к реализации нового проекта по созданию полилингвальных образовательных комплексов.

- Огромную благодарность по случаю праздника хочу выразить нашим замечательным учителям, воспитателям, представителям профессорско-преподавательского корпуса. Пусть новый учебный год принесёт вам радость творческих побед и выдающихся открытий! – пожелал Минниханов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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