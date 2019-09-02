Рустам Минниханов поздравил жителей Татарстана с Днем знаний
В понедельник, 2 сентября, в школах Татарстана отмечается всероссийский праздник День знаний. В связи с этим, президент республики Рустам Минниханов поздравил всех школьников и студентов, их учителей и родителей, работников и ветеранов системы образования региона.
- Образование и наука – прочная основа успешности и процветания каждого народа, каждого государства. Без глубоких знаний немыслим научно-технический и общественный прогресс. В эпоху информационных технологий и высоких скоростей эта формула успеха приобретает ещё большую актуальность, - отметил глава Татарстана.
После Минниханов отметил, что республика сейчас является одним из лидеров в реализации национального проекта «Образование». А в 2019 году в регионе приступили к реализации нового проекта по созданию полилингвальных образовательных комплексов.
- Огромную благодарность по случаю праздника хочу выразить нашим замечательным учителям, воспитателям, представителям профессорско-преподавательского корпуса. Пусть новый учебный год принесёт вам радость творческих побед и выдающихся открытий! – пожелал Минниханов.
ИСТОЧНИК KP.RU