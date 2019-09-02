8 сентября в Казани выступят «Любэ», Диана Арбенина и Slame
Концерт начнется около стадиона «Казань Арены» в 14.00
Праздничное мероприятие будет приурочено к выборам в Госсовет ТатарстанаФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В день выборов в Госсовет Татарстана, 8 сентября, в Казани состоится праздничный концерт. На нем выступят группа «Любэ», рэпер Slame, а также Диана Арбенина, «Ночные снайперы», Ильдар Хакимов и Гузель Уразова. Об этом стало известно в ходе «делового понедельника» в мэрии города.
Мероприятие пройдет около стадиона «Казань Арена». Его начало запланировано на 14.00.
ИСТОЧНИК KP.RU