2019-09-02T14:43:59+03:00
Спорт

3 сентября УНИКС проведет товарищеский матч с «Восток 65» из Южно-Сахалинска

Начало игры назначено на 17:00
Наиля ГАЛИМОВА
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Первый официальный матч сезона УНИКС проведет 2 октябре на выезде.Первый официальный матч сезона УНИКС проведет 2 октябре на выезде.Фото: Алина НИЗАМОВА
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3 сентября казанский УНИКС примет «Восток 65» из Южно-Сахалинска в товарищеском матче. Начало игры назначено на 17:00. Пройдет матч в малом зале «Баскет-холла», вход свободный для всех желающих. Ранее казанцы в первом в межсезонье товарищеском матче обыграли ижевскую команду «Купол-Родники» со счетом 81:62.

После встречи с «Восток 65» команда проведет три сбора. Первые два состоятся заграницей. Сначала казанцы примут участие в турнире Gloria Cup, который пройдет в Турции с 4 по 9 сентября.

После этого команда отправится в Грецию, где встретится с «Олимпиакосом» и сыграет в турнире Промитеас в Патрах 14-15 сентября. Завершат предсезонную подготовку казанцы в Москве на Кубке Гомельского. Мини-турнир состоится 24-25 сентября.

Первый официальный матч сезона УНИКС проведет 2 октябре на выезде в матче Еврокубка против итальянской «Брешии».

ИСТОЧНИК KP.RU

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