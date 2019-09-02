В Татарстане взрослые заблудились в лесу, пока их в машине ждал 10-летний ребенок

СЕГОДНЯ 13:46 2019-09-02T13:46:30+03:00

Взрослые заблудились во время сбора грибов. Фото: Из материалов пресс-службы

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В службу "112" в воскресенье, 1 сентября, в 15.25 позвонили потерявшиеся во время похода за грибами взрослые. Супруги-пенсионеры в возрасте 66-ти лет и их 42-летняя дочь вместе с 10-летний мальчиком отправились за грибами. Остановились на Поташной Поляне, где мальчик решил остаться в машине, а мать и дедушка с бабушкой отправились в лес.

Спустя некоторое время взрослые поняли, что заблудились, и позвонили спасателям.

На место поиска отправилась дежурная смена Поисково-спасательного поста Альметьевского района. Автомобиль с ребенком они отыскали быстро, и потом начали подавать звуковые сигналы при помощи автомобильных клаксонов.

- Заблудившиеся родственники были обнаружены и выведены из лесного массива в 16.45, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU