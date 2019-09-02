2019-09-02T13:15:14+03:00
Спорт

«Зенит-Казань» в четвертый раз стал победителем Мемориала Чайлытко

Предсезонный турнир прошел в Минске
Наиля ГАЛИМОВА
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Фото: пресс-служба «Зенит-Казань».Фото: пресс-служба «Зенит-Казань».
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Казанская команда выиграла предсезонный турнир Мемориал Чайлытко в Минске.

В первый игровой день казанцы обыграли «Газпром-Югру» из Сургута со счетом 3:0. Во втором матче «Зенит» обыграл минский «Строитель» со счетом 3:2.

В заключительной встрече «Зенит» сыграл полурезевным составом с представителем высшей лиги А чемпионата России МГТУ, победив со счетом 3:2.

Казанцы стали победителями турнира в четвертый раз, ранее они выигрывали Мемориал Чайлытко в 2010, 2014 и 2018 годах. Второе место на турнире занял «Газпром-Югра».

Впереди у «Зенит-Казань» Мемориал Платонова в Санкт-Петербурге, который пройдёт с 4 по 8 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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