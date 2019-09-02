2019-09-02T12:31:47+03:00
Звезды

С 11 по 15 сентября в Казани пройдет «Аксенов-фест»

В программе фестиваля 30 различных мероприятий
Наиля ГАЛИМОВА
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Сквер Аксенова.Сквер Аксенова.Фото: Алина НИЗАМОВА
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С 11 по 15 сентября в Казани пройдет 14-й литературно-музыкальный фестиваль «Аксенов-фест». В программе 30 различных мероприятий, посвященных литературе, кино, театру, моде, живописи и музыке, сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

На фестиваль в качестве гостей приглашены поэты и писатели Светлана Васильева, Алиса Ганиева, Гузель Яхина, журналист Татьяна Соловьева, публицист, издатель Борис Куприянов, музыкант, композитор Андрей Макаревич, кинорежиссер Евгений Цымбал, российский историк моды Александр Васильев, киноактеры Рамиль Сабитов и Евгений Морозов.

11 сентября на открытии фестиваля в Доме Аксенова запланированы творческие встречи и беседы, посвященные поэзии, стилю и личности Василия Аксенова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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