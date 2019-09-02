2019-09-02T11:58:59+03:00
Происшествия

В Чебоксарах 21-летний парень ограбил пенсионерку у подъезда

Добычей злоумышленника стали деньги и мобильник
Владимир КРУПСКИЙ
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Парень пояснил, что пошел на преступление, будучи пьяным.Парень пояснил, что пошел на преступление, будучи пьяным.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В полицию обратилась 67-летняя жительница Чебоксар. Она рассказала, что ее ограбил неизвестный парень. По ее словам, возле дома №10 по улице Патриса Лумубы на пенсионерку напал неизвестный и открыто похитил сумку, в которой находился мобильный телефон и 5 тысяч рублей. Женщина рассказала, что пыталась дать отпор злоумышленнику, но не сумела его догнать, когда тот скрылся во дворах.

Полицейским удалось вычислить злоумышленника. Им оказался 21-летний ранее судимый местный житель. Полицейским свой поступок он объяснил тем, что в момент нападения он был пьян. В настоящее время похищенный телефон возвращен владелице, в отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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