Нарушения мозгового кровообращения, инфаркты и роды: Из-за чего казанцы чаще всего вызывают "скорую"

СЕГОДНЯ 11:44 2019-09-02T11:44:48+03:00

"Скорая" за неделю выезжала к пациентам более 7 тысяч раз. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

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За прошедшую неделю, с 26 августа по 1 сентября, скорая медицинская помощь Казани выполнила 7291 вызов, в том числе 1369 вызовов – в общественные места.

Наибольшее количество вызовов, а именно 5727, было совершено по поводу различных заболеваний. Из них поводом к 177 выездам стали острые нарушения мозгового кровообращения, а к 57 выездам – острые инфаркты миокарда. На роды врачи выезжали 68 раз.

На несчастные случаи медиков вызывали 941 раз, из которых 40 звонков поступило с мест ДТП. В авариях пострадал 41 человек, в больницы доставили 20 потерпевших, один человек погиб. Кроме того, 16 вызовов скорая помощь выполнила к местам пожаров, в которых пострадали 2 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU