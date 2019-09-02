В Казани из-за отсутствия электричества не работают информтабло на остановках
Плановое отключение электричества стало причиной отключения информационных табло на остановках общественного транспорта города. Об этом рассказали в мэрии Казани.
Выяснилось, что электричество отключено АО «Казэнерго» на подстанции до 20.00 понедельника, 2 сентября.
- По этой причине приостановлена работа АСУ-Т (Автоматизированной системы диспетчерского управления и обеспечения безопасного функционирования пассажирского транспорта Казани), что привело к невозможности отображения прогноза прибытия транспорта на информационных табло, - уточнили в Комитете по транспорту. - Как только возобновится подача электричества, все табло возобновят свою работу.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Экономика: транспорт»