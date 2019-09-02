2019-09-02T10:33:35+03:00
Общество

В Казани из-за отсутствия электричества не работают информтабло на остановках

Это временная мера, предупредили в мэрии столицы Татарстана
Лика ИСАЕВА
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Табло не работают из-за отсутствия электричестваТабло не работают из-за отсутствия электричества
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Плановое отключение электричества стало причиной отключения информационных табло на остановках общественного транспорта города. Об этом рассказали в мэрии Казани.

Выяснилось, что электричество отключено АО «Казэнерго» на подстанции до 20.00 понедельника, 2 сентября.

- По этой причине приостановлена работа АСУ-Т (Автоматизированной системы диспетчерского управления и обеспечения безопасного функционирования пассажирского транспорта Казани), что привело к невозможности отображения прогноза прибытия транспорта на информационных табло, - уточнили в Комитете по транспорту. - Как только возобновится подача электричества, все табло возобновят свою работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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