В Йошкар-Оле во время отдыха росгвардеец задержал грабителя

СЕГОДНЯ 16:36 2019-09-01T16:36:24+03:00

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Будучи на отдыхе, сотрудник Росгвардии Марий Эл сумел задержать грабителя, который открыто похитил из продуктового магазина в Йошкар-Оле товар на крупную сумму. Росгвардеец возвращался домой поздно вечером, когда увидел, что из магазина, расположенного неподалеку, выбежал неизвестный. За ним по пятам бежала женщина и требовала остановиться.

Правоохранитель догнал убегающего злоумышленника. От женщины, преследовавшей мужчину, он узнал, что только что этот задержанный ограбил магазин. Злоумышленник вынес из торговой точки продукты на крупную сумму.

Выяснилось, что 36-летний задержанный был ранее судим, нигде не работал.

Его передали сотрудникам полиции, похищенные продукты возвращены магазину.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж", - сообщили в пресс-службе Росгвардии Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU