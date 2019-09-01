Проезд на маршрутках между Чебоксарами и Новочебоксарском подорожал

СЕГОДНЯ 13:59 2019-09-01T13:59:12+03:00

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Уже с 1 сентября подорожал проезд на маршрутных такси между городами Чебоксары и Новочебоксарск. Отныне проезд в один конец стоит 30 рублей за наличный расчет и 28 рублей за безналичный. Проехать по Новочебоксарску или Чебоксарам можно будет по цене 25 рублей за наличные, или 21 рубль по безналичному расчету.

Причем даже для чиновников этот факт стал полной неожиданностью. Сами пассажиры узнали о грядущем повышении тарифа только 31 августа.

Напомним, что с 1 сентября на всех видах общественного транспорта на два рубля подорожал проезд в Чебоксарах.

ИСТОЧНИК KP.RU