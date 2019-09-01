В Чувашии во время аварии погиб мужчина

СЕГОДНЯ 11:48 2019-09-01T11:55:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 22.00 в пятницу, 30 августа на четвертом километре автодороги "Волга" - Елаши-Визикасы в Цивильском районе республики. По предварительным данным, 42-летний водитель отечественной легковушки ВАЗ-2112, превысил скорость и выехал на встречку. Там его легковушка врезалась в иномарку "Форд", которой управляла 52-летняя женщина.

Сила удара была такова, что водитель ВАЗа получил травмы, не совместимые с жизнью. Он скончался на месте ДТП еще до приезда медиков.

Вторая участница столкновения не получила травм, сообщили в УГИБДД МВД Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU