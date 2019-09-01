2019-09-01T11:55:47+03:00
Происшествия

В Чувашии во время аварии погиб мужчина

Авария произошла в Цивильском районе республики
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
С места аварииС места аварииФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 22.00 в пятницу, 30 августа на четвертом километре автодороги "Волга" - Елаши-Визикасы в Цивильском районе республики. По предварительным данным, 42-летний водитель отечественной легковушки ВАЗ-2112, превысил скорость и выехал на встречку. Там его легковушка врезалась в иномарку "Форд", которой управляла 52-летняя женщина.

Сила удара была такова, что водитель ВАЗа получил травмы, не совместимые с жизнью. Он скончался на месте ДТП еще до приезда медиков.

Вторая участница столкновения не получила травм, сообщили в УГИБДД МВД Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Чувашии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24