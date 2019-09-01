2019-09-01T09:35:27+03:00
Происшествия

В Татарстане во время пожара погибли два человека

Возгорание произошло в Бугульме
Лика ИСАЕВА
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Во время пожара дом сгорел полностьюВо время пожара дом сгорел полностьюФото: МЧС Татарстана
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Пожар в частном доме на улице Гастелло в Бугульме произошел 31 августа в 20.08. Огнеборцев вызвали соседи, которые заметили клубы дума, а потом языки пламени, вырывавшиеся из окон дома, где проживали пенсионеры - 61-летний мужчина и 66-летняя женщина.

К приезду пожарных дом был полностью объят пламенем. Общая площадь пожара составила 65 квадратных метров. Хозяев дома на улице никто не видел, о помощи тоже никто не просил.

Пожарным удалось справиться с огнем и отстоять соседние постройки, но сам дом сгорел полностью. Во время разбора завалов удалось обнаружить тела погибших пенсионеров.

- Причины возгорания выясняются, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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