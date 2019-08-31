В Казани спасатели вытащили собаку, упавшую в отверстие для сваи
Это произошло на стройке в авиастроительном районе города
Фото: пресс-служба МЧС Татарстана.
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Накануне, 30 августа, на стройке в авиастроительном районе Казани собака провалилась в отверстие для сваи, сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.
Спасатели выехали на место в СНТ "Сирень" в поселке Борисоглебское. Глубина ямы оказалась 2 метра, а диаметр – 30 сантиметров. Самостоятельно животное очевидцы вытащить не могли. Приехав на место спасатели вытащили собаку.
ИСТОЧНИК KP.RU