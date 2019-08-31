«Рубин» потерпел самое крупное поражение в сезоне в матче с «Сочи»

СЕГОДНЯ 17:25 2019-08-31T17:25:28+03:00

У «Рубина» 10 очков, команда осталась на девятом месте. Фото: Алина НИЗАМОВА

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«Рубин» в матче 8 тура чемпионата России проиграл на своем поле «Сочи». Матч закончился со счетом 0:3.

В середине тайма счет открыл Ибрагим Цаллагов. Бывший футболист «Рубина» забил первый гол за сочинцев. До конца тайма шанс забить был у другого экс-рубиновца. Кристиан Нобоа пробил в перекладину на последних минутах первой половины.

После перерыва счет удвоил Федор Кудряшов. Защитник рнаее тоже выступал за казанский клуб. Окончательный счет в игре установил Александр Карапетян в компенсированное время.

Это поражение стало для казанского клуба крупнейшим в этом сезоне. У «Рубина» 10 очков, команда осталась на девятом месте.

«Сочи» до игры занимал предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России. Благодаря этой победе клуб из юга страны покинул зону вылета.

Следующий матч «Рубин» проведет в Оренбурге против одноименной команды 15 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU