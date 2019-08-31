«Рубин» потерпел самое крупное поражение в сезоне в матче с «Сочи»
«Рубин» в матче 8 тура чемпионата России проиграл на своем поле «Сочи». Матч закончился со счетом 0:3.
В середине тайма счет открыл Ибрагим Цаллагов. Бывший футболист «Рубина» забил первый гол за сочинцев. До конца тайма шанс забить был у другого экс-рубиновца. Кристиан Нобоа пробил в перекладину на последних минутах первой половины.
После перерыва счет удвоил Федор Кудряшов. Защитник рнаее тоже выступал за казанский клуб. Окончательный счет в игре установил Александр Карапетян в компенсированное время.
Это поражение стало для казанского клуба крупнейшим в этом сезоне. У «Рубина» 10 очков, команда осталась на девятом месте.
«Сочи» до игры занимал предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России. Благодаря этой победе клуб из юга страны покинул зону вылета.
Следующий матч «Рубин» проведет в Оренбурге против одноименной команды 15 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU
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