2019-08-31T14:59:31+03:00
Происшествия

В Казани рабочий получил тяжелые травмы из-за падения с бетономешалки

Возбуждено уголовное дело
Наиля ГАЛИМОВА
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На предприятии изъяли необходимую документацию.На предприятии изъяли необходимую документацию.Фото: Иван ПЕТРОВ
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В Казани на одном из заводов на улице Каучуковая пострадал рабочий. Утром 29 августа 26-летний мужчина занимался отгрузкой цемента, и, забравшись на бетономешалку, сорвался с 3-метровой высоты на бетонную площадку.

– По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда». С тяжелыми травмами он госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе СУ СКР Татарстана.

На предприятии изъяли необходимую документацию. В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности на производстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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