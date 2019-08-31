2019-08-31T13:50:07+03:00
Общество

Чебоксарцы выбрали 7 адресов для создания новых платных парковок

Окончательное решение о расширении сети автопарковок примет муниципалитет
Наиля ГАЛИМОВА
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Горожане выбирали из 19 предложенных новых платных парковочных зон в центре города.Горожане выбирали из 19 предложенных новых платных парковочных зон в центре города.Фото: Наиля ГАЛИМОВА
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В Чебоксарах на портале «Открытый город» завершилось голосование по оптимизации сети муниципальных платных парковок. Горожане выбирали из 19 предложенных новых платных парковочных зон в центре города.

По итогам опроса большинство проголосовали за открытие автопарковок по адресам: Президентский бульвар, дд.1/15, 4, 6; ул. Композиторов Воробьевых, дд.10, 20; ул. Дзержинского, д.20; ул. Ленинградская, от д.22 до пересечения с ул. Композиторов Воробьевых; ул. Карла Маркса, дд.51, 31, до пересечения с ул. Ярославская; пр. Ленина, дд.1, 2, 9 до пересечения с ул. Энгельса, дд.11 и 14; пр. Ивана Яковлева, д.3.

По поводу адресов ул. Ярославская, д.39, ул. Энгельса, д.3 к.1, ул. Пушкина, д.25 и ул. Кооперативная, от д.8 до д.10, большинство проголосовавших сочли, что его должны решать специалисты, либо ответили отрицательно. Окончательное решение по расширению сети платных парковок примет муниципалитет с учетом итогов голосования, сообщили в пресс-службе мэрии Чебоксар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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