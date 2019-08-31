2019-08-31T10:33:58+03:00
Общество

В цвета флага Татарстана окрасился Ниагарский водопад

Так представители татарского сообщества Монреаля в Канаде поздравили республику с днем рождения
Наиля ГАЛИМОВА
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Фото: страница татарского сообщества Монреаля в соцсети.Фото: страница татарского сообщества Монреаля в соцсети.
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30 августа Татарстан отметит День республики. В связи с этим праздником в 5 часов утра по московскому времени 31 августа Ниагарский водопад окрасилсяв цвета флага Татарстана.

Таким образом татарское сообщество Монреаля в Канаде решило поздравить республику с днем рождения. Цвет водопад поменял из-за специальной подсветки.

- Мне хотелось по-особенному поздравить Республику Татарстан, и я написал заявку от имени Ассоциации татар Монреаля в администрацию Ниагарского водопада на разрешение использования специальной подсветки в День республики. Через некоторое время пришел положительный ответ, - передает слова руководителя группы татарского сообщества Марата Салахутдинова мэрия Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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