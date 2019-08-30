День республики - 2019 в Татарстане: местный предприниматель запустил в космос чак-чак

СЕГОДНЯ 17:08 2019-08-30T17:08:19+03:00

При помощи шаров с гелием лакомство удалось поднять на высоту 30 километров

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30 августа, в день республики Татарстан местный предприниматель решил запустить в стратосферу чак-чак. Об этом на своей соцстранице сообщил президент региона Рустам Минниханов.

Предприниматель считает, что космическое пространство - перспективный экспортный рынок сбыта ввиду отсутствия конкуренции. Лакомство подняли на высоту 30 километров шары с гелием. После они лопнули и начали плавно опускаться на землю. Чак-чак в итоге достался муравьям.

ИСТОЧНИК KP.RU