День республики - 2019 в Татарстане: местный предприниматель запустил в космос чак-чак
При помощи шаров с гелием лакомство удалось поднять на высоту 30 километров
Фото: instagram.com/rusminnikhanov
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30 августа, в день республики Татарстан местный предприниматель решил запустить в стратосферу чак-чак. Об этом на своей соцстранице сообщил президент региона Рустам Минниханов.
Предприниматель считает, что космическое пространство - перспективный экспортный рынок сбыта ввиду отсутствия конкуренции. Лакомство подняли на высоту 30 километров шары с гелием. После они лопнули и начали плавно опускаться на землю. Чак-чак в итоге достался муравьям.
ИСТОЧНИК KP.RU