2019-08-30T18:51:31+03:00
Общество

Под Набережными Челнами в реку сбрасывали строительные отходы

В отношении нарушителя уже составлены административные протоколы срзу по двум статьям
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба Минэкологии ТатарстанаФото: пресс-служба Минэкологии Татарстана
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Жители села Новотроицкое Тукаевского района обратились в министерство экологии и природных ресурсов Татарстана с жалобой на строительный мусор и бытовые отходы в реке Челна. Специалисты приехали с проверкой и обнаружили на берегу бой бетона, сваленный на площади в 10 “квадратов”.

Экологи оперативно выявили личность нарушителя. В отношении него уже составлены административные протоколы по статьям «Самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий» и «Использование прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности».

Отмечается, что сейчас нарушение устранено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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