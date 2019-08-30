Под Набережными Челнами в реку сбрасывали строительные отходы
Жители села Новотроицкое Тукаевского района обратились в министерство экологии и природных ресурсов Татарстана с жалобой на строительный мусор и бытовые отходы в реке Челна. Специалисты приехали с проверкой и обнаружили на берегу бой бетона, сваленный на площади в 10 “квадратов”.
Экологи оперативно выявили личность нарушителя. В отношении него уже составлены административные протоколы по статьям «Самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий» и «Использование прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности».
Отмечается, что сейчас нарушение устранено.
ИСТОЧНИК KP.RU