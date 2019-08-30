Под Набережными Челнами в реку сбрасывали строительные отходы

СЕГОДНЯ 18:51 2019-08-30T18:51:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители села Новотроицкое Тукаевского района обратились в министерство экологии и природных ресурсов Татарстана с жалобой на строительный мусор и бытовые отходы в реке Челна. Специалисты приехали с проверкой и обнаружили на берегу бой бетона, сваленный на площади в 10 “квадратов”.

Экологи оперативно выявили личность нарушителя. В отношении него уже составлены административные протоколы по статьям «Самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий» и «Использование прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности».

Отмечается, что сейчас нарушение устранено.

ИСТОЧНИК KP.RU