В Йошкар-Оле больше десяти дней идут поиски 50-летнего мужчины
Юрий Рогожин пропал 19 августа
Фото: ПСО "Лиза Алерт"
Изменить размер текста:
В Йошкар-Оле идут активные поиски 50-летнего Юрия Рогожина. Мужчина вышел из своего дома 19 августа, но обратно не вернулся до сих пор.
Юрий ростом 168 сантиметров имеет среднее телосложение, седые короткие волосы и голубые глаза. На момент пропажи на нем была темно-синяя футболка с коричневым воротником, светлая олимпийка с белыми, серыми и красными полосками, джинсы и черные туфли. С собой у мужчины была темно-коричневая сумка.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении Юрия Рогожина, просьба сообщить об этом по телефону 8(800)700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU