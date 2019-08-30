2019-08-30T15:25:55+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле больше десяти дней идут поиски 50-летнего мужчины

Юрий Рогожин пропал 19 августа
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В Йошкар-Оле идут активные поиски 50-летнего Юрия Рогожина. Мужчина вышел из своего дома 19 августа, но обратно не вернулся до сих пор.

Юрий ростом 168 сантиметров имеет среднее телосложение, седые короткие волосы и голубые глаза. На момент пропажи на нем была темно-синяя футболка с коричневым воротником, светлая олимпийка с белыми, серыми и красными полосками, джинсы и черные туфли. С собой у мужчины была темно-коричневая сумка.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Юрия Рогожина, просьба сообщить об этом по телефону 8(800)700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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