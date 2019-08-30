Рустам Минниханов посетил новый зоопарк “Река Замбези” в Казани
Президент Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин побывали в новом зоопарке “Река Замбези”, который скоро должен открыться в столице республики. Сейчас на объекте завершены строительные работы, а через несколько недель в вольерах появятся животные. Все они будут исключительно из Африки.
Директор зоопарка Фанис Нурмухаметов во время экскурсии отметил, что работы на территории с завершаются. Так, есть историческая часть “Реки Замбези”, которая со временем будет приведена в хорошее состояние. Кроме того обустроены будут парк отдыха и ботанический сад лекарственных растений.
Ильсур Метшин поблагодарил Рустама Минниханова за содействие в реализации проекта. Он отметил, что “это не просто зоопарк - это оазис природы в самом центре Казани”.
Ожидается, что для посетителей “Реку Замбези” откроют до конца текущего года.
ИСТОЧНИК KP.RU