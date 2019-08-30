2019-08-30T09:47:30+03:00
Происшествия

В Чувашии на трассе М7 "Волга" погиб водитель легковушки, придавленный упавшим столбом

ЛЭП упала после того, как в нее врезался автомобиль
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МВД по Чувашской Республике
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Дорожно-транспортное происшествие произошло в 6.00 в пятницу, 30 августа, на 645 километре федеральной трассы М7 "Волга" в районе Больших Карачур Чебоксарского района республики. По предварительным данным, 26-летний водитель иномарки "Пежо" на большой скорости врезался сначала в отбойник, затем его автомобиль отбросило на ЛЭП. Сила удара была такова, что ЛЭП упала на автомобиль, смяв его.Шансов выжить после аварии у водителя не было - от полученных травм скончался на месте аварии, сообщили в УГИБДД МВД Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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