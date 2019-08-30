В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Жара"

СЕГОДНЯ 09:21 2019-08-30T09:21:17+03:00

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Российский комедийный фильм режиссёра Дины Штурмановой выходит в широкий прокат 5 сентября, но казанские зрители увидят его уже 4 сентября.

Звезды российской эстрады летят в Баку на фестиваль "Жара". Среди них и Даша Стеклова, талантливая дебютантка, чья слава началась с победы в популярном музыкальном телешоу. Даша не хочет играть по правилам и жаждет творческой свободы. В Баку, поссорившись со своим продюсером (а по совместительству – молодым человеком), девушка сбегает. В сказочном городе, дышащем музыкой и солнцем, ее ждет множество приключений и романтических встреч, которые помогут Даше осуществить мечту и стать по-настоящему счастливой.

ИСТОЧНИК KP.RU