В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Жара"
Российский комедийный фильм режиссёра Дины Штурмановой выходит в широкий прокат 5 сентября, но казанские зрители увидят его уже 4 сентября.
Звезды российской эстрады летят в Баку на фестиваль "Жара". Среди них и Даша Стеклова, талантливая дебютантка, чья слава началась с победы в популярном музыкальном телешоу. Даша не хочет играть по правилам и жаждет творческой свободы. В Баку, поссорившись со своим продюсером (а по совместительству – молодым человеком), девушка сбегает. В сказочном городе, дышащем музыкой и солнцем, ее ждет множество приключений и романтических встреч, которые помогут Даше осуществить мечту и стать по-настоящему счастливой.
ИСТОЧНИК KP.RU
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