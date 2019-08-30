2019-08-30T08:51:40+03:00
Общество

В Чувашии пенсионеров из дома-интерната от депрессии лечат кошками

Хвостатого фелинотерапевта зовут Василий
Лика ИСАЕВА
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Василий способен вылечить от депрессииВасилий способен вылечить от депрессииФото: Из материалов пресс-службы
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Очень действенный способ лечения пенсионеров, впавших в депрессию, нашли в Урмарском доме-интернате для пенсионеров и инвалидов. Теперь там работает настоящий специалист по фелинотерапии - кот Василий. Хвостатый "доктор" свободно перемещается по всему корпусу и навещает каждую палату, где проводит персональные приемы. Он может взобраться на руки, позволяет себя погладить и урчит и мурлыкает так мелодично, что любые грустные мысли способен развеять быстро и без возврата.

- Общение с пушистым питомцем умиротворяет, дарит положительные эмоции, снимает тревожность, напряжение, забота о нем дарит хорошую мотивацию и выводит даже из затяжной депрессии, - рассказали в доме-интернате. - Мы отметили, что общение с Василием помогает даже тем пенсионерам, кто отличался замкнутостью и склонностью к депрессии. После визита фелинотерапевта они становились более спокойными, начинали общаться с окружающими.

ИСТОЧНИК KP.RU

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