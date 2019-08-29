2019-08-29T16:17:41+03:00
Происшествия

ЧП в Ульяновской школе: Во время несогласованной с родителями отработки один ученик ударил другого мотыгой

По данному факту возбудили уголовное дело
Владимир КРУПСКИЙ
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Школьника спешно госпитализировали.Школьника спешно госпитализировали.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Инцидент произошел в 32-й школе Ульяновска еще 2 месяца назад - 26 июня. В учебном заведении решили провести организованные работы, включавшие в себя вскапывание земли, посев семян, высадку рассады, полив, прополку, формирование грядок, клумб, сбор семян.

Во время работ двое школьников поссорились. В результате один ученик ударил другого мотыгой по голове. Школьника в спешном порядке госпитализировали.

Историей заинтересовались в прокуратуре. В ходе проверки выяснилось, что никто в школе не согласовывал проведения подобных работ с родителями школьников.

- Руководство школы не получило согласия родителей детей на привлечение несовершеннолетних к труду. Кроме того, вопреки требованиям закона, ответственной за организацию процесса была назначена заведующая хозяйством, у которой отсутствовало педагогическое образование, - пояснили в прокуратуре Ульяновской области.

В настоящее время по данному факту возбудили уголовное дело по статье "халатность". Ход его расследования находится на контроле руководства прокуратуры Ульяновской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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