2019-08-29T18:46:36+03:00
Общество

В Чебоксарах электронные табло за 2,4 миллиона рублей появятся еще на 15 остановках

Установлены они будут к 9 сентября
Алина ГАБДУЛИНА
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Одностороннее табло обойдется бюджету в 120 тысяч рублей, двустороннее – в 150 тысячОдностороннее табло обойдется бюджету в 120 тысяч рублей, двустороннее – в 150 тысячФото: Тимур ХАНОВ
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Еще на 15 остановках Чебоксар скоро появятся электронные табло. 2,4 миллиона рублей на них уже выделены из бюджета города. Соответствующее видео появилось на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, одностороннее табло обойдется бюджету в 120 тысяч рублей, двустороннее – в 150 тысяч.

Электронные табло появятся на остановках Мир Луксор, Студгородок, Роща, Дом торговли, Мате Залка, Академика Королева, Магазин Европа (два табло), Эльгера (два табло), Павлова, Мечеть булгар, Универсам Звездный (два табло), Школа №52, Дом печати (два табло), Поселок Альгешево, Поселок Восточный к 9 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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