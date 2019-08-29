В Чебоксарах часовня на проспекте Мира стала храмом

СЕГОДНЯ 14:39 2019-08-29T14:39:40+03:00

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В четверг, 29 августа, Чебоксарах прошло освящение храма в честь Святых равноапостольных Константина и Елены на проспекте Мира. Церемонию провел митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава.

Ранее новый храм был часовней, построенной на средства Объединенного железнодорожного хозяйства. В декабре 2018 года был возведен пристрой для удобства прихожан, а в этом году завершена установка алтаря.

Если ранее служба в часовне велась каждый четверг, то сейчас она будет ежедневной.

ИСТОЧНИК KP.RU