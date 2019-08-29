СЕГОДНЯ 13:44 2019-08-29T13:44:49+03:00

Движение для всех видов транспорта будет ограниченно ориентировочно с 9 до 10 часов 30 минут. Фото: Алина НИЗАМОВА

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1 сентября в Йошкар-Оле изменится схема движения троллейбусов. Это связано с проведением торжественного шествия, посвящённого Дню Знаний.

Так, движение для всех видов транспорта будет ограниченно ориентировочно с 9 до 10 часов 30 минут по улице К. Маркса на участке от ул. Хасанова до въезда к дому №105а по ул. К.Маркса. Из-за этого в указанный период времени изменятся и схемы движения троллейбусов №6 и №11, сообщили в пресс-службе мэрии Йошкар-Олы.

Маршрут №6 проедет по маршруту: «Димитрова», затем по маршруту, Ленинский проспект, поворот налево на ул. Первомайская, ул. Пушкина, ул. Вознесенская, Ленинский проспект (Центральный мост), далее по маршруту, ост. ул. Гайдара.

Маршрут №11а: «Вокзал», затем по маршруту, ост. «Аллея здоровья», Ленинский пр., затем поворот направо на ул. Вознесенская, ул. Пушкина, ул. Первомайская, ул. Панфилова, ул. Советская, «Вокзал». Маршрут №11б: «Вокзал», ул. Советская, ул. Панфилова, ул. Первомайская, ул. Пушкина, ул. Вознесенская, Ленинский пр., далее по маршруту, «Вокзал».

ИСТОЧНИК KP.RU