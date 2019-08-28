В последний день лета казанцы смогут сдать вторсырье на переработку

СЕГОДНЯ 20:18 2019-08-28T20:18:50+03:00

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31 августа на набережной озера Кабан пройдет экологический маркет КультТорг. На мероприятии можно будет продать и купить подержанные вещи в хорошем состоянии, а также сдать вторсырье на переработку.

КультТорг – это событие разумного потребления, выступающее за минимализм и экологичный подход к жизни. Помимо маркета, на мероприятии можно будет послушать лекции, принять участие в различных мастер-классах – к примеру, по живописи, граффити, созданию закладок для книг в стиле скрапбукинга и скетчинга, пошиву тыкв из ткани для декора интерьера и многих других.

С 14.00 до 17.00 на КультТорге будет осуществляться сбор вторсырья от движения #ЭкологичноКазань. Активисты примут пластиковые бутылки с маркировкой 1(РЕТ), 2(HDPE), 4(LDPE), жестяные и алюминиевые банки, макулатуру (бумагу, журналы, картон, старые книги), пластиковые карточки, зубные щетки, втулки от кассовых лент, трубочки, пластиковые крышки, пряжу для проекта «Хурма казанская», ткани и зонтики для пошива экосумок.

Желающие смогут также приобрести экотовары: сумки, мешочки, авоськи, многоразовые бахилы, подгузники, пеленки, паучи, бутылки и стаканы, джутовые губки, бамбуковые щетки и термокружки.

ИСТОЧНИК KP.RU