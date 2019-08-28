2019-08-28T18:24:58+03:00
Общество

Специалист «Ростелекома» – призер мирового чемпионата WorldSkills-2019

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Фото: Ростелеком.Фото: Ростелеком.
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Инженер данных (Data Scientist) «Ростелекома» Александр Макарычев представил компанию на мировом чемпионате по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills. Его разработка в компетенции «Машинное обучение и большие данные» завоевала бронзу.

WorldSkills проходил в этом году в Казани с 22 по 27 августа и собрал 1300 молодых профессионалов из 63 стран. Состязания прошли по 56 компетенциям, Россию представляли 63 конкурсанта – 14 девушек и 49 юношей от 18 до 25 лет.

Александр Макарычев, старший инженер данных ООО «РТК Цифровые Технологии»:

«Сфера применения машинного обучения и больших данных настолько обширна, что невозможно было предсказать, чему будут посвящены конкурсные задания. Задача была разработать систему, которая автоматически находила бы дефекты в сварных швах. Люди, выполняющие эти функции, не всегда их видят. Моя разработка исключает человеческий фактор».

Соревнования в компетенции «Машинное обучение и большие данные» впервые вошли в программу мирового чемпионата в специальном блоке Future Skills, посвященном перспективным профессиям высокотехнологичного производства и цифровой экономики.

«Успех на международных соревнованиях WorldSkills показал высокий уровень компетенций наших сотрудников. Чемпионат – не просто спорт высоких достижений, это важный инструмент для развития системы подготовки кадров и обновления трудовых стандартов нашей компании», – отметила руководитель команды WorldSkills ПАО «Ростелеком» Светлана Кузнецова.

WorldSkills – международное движение, цель которого – популяризировать рабочие профессии, повысить статус и стандарты профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в WorldSkills в 2012 году и стала 60-й по счету страной – участницей международного движения (сейчас в него входят 80 государств). Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» охватывает все регионы, 3500 колледжей, 160 вузов, 25 крупнейших компаний. Право на проведение мирового чемпионата Россия выиграла в 2015 году. Соревнования состоялись в Казани. Чемпионат проводится один раз в два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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