2019-08-28T15:35:19+03:00
Общество

Юная видеоблогерша из Чебоксар стала одной из самых высокооплачиваемых в России

За три года девочка заработала от 44 до 54 миллионов рублей
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: скриншотФото: скриншот
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8-летняя Виктория Соловьева из Чебоксар запустила свой видеоблог в интернете, когда ей было всего 5 лет. За последующие три года на канал Viki Show подписалось 5,4 миллиона человек. А Вика заработала на этом от 44 до 54 миллионов рублей, сообщает РБК.Стиль.

Известно, что в начале своего пути девочка публиковала видеорозыгрыши, пробовала на камеру необычную еду, делала себе макияж и рассказывала о путешествиях.

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Сейчас же Вика записывает собственные песни. Первая из них под названием «Просто» набрала в интернете более 30 миллионов просмотров. В свободное от съемок видео время девочка работает моделью.

Отмечается, что в октябре 2018 года канал Viki Show стал седьмым YouTube-каналом в России по числу просмотров в месяц и восьмым по количеству прироста подписчиков.

Родители молодого видеоблогера тоже люди творческие. Мама – ведущая выпусков региональных новостей на местном телеканале. Папа же заменяет дочери личного оператора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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