Семья Госсоветника Татарстана Минтимера Шаймиева вошла в тройку «богатейших кланов России»
Семья Минтимера Шаймиева стала третьей в обновленном списке из десяти «богатейших кланов России», составленном Forbes. Их совокупный доход составил 2,8 миллиарда долларов США.
В частности, состояния сыновей Госсоветника Татарстана Радика и Айрата оцениваются в 1,4 миллиарда и 1,35 миллиарда долларов США соответственно. Кроме того, один из внуков Минтимера Шаймиева 30-летний Тимур сейчас владеет 50 миллионами долларов США.
Forbes отмечает и дочь Айрата Шаймиева Камилю, которая сейчас развивает медицинский онлайн-сервис.
Шаймиевы уступили лишь семьям Гуциревых (5,6 миллиардов долларов США) и Ротенбергов (5,2 миллиардов долларов США).
Отметим, что Радик и Айрат Шаймиева до сих пор остаются самыми богатыми жителями республики.
ИСТОЧНИК KP.RU