2019-08-28T16:30:17+03:00
Экономика

Семья Госсоветника Татарстана Минтимера Шаймиева вошла в тройку «богатейших кланов России»

Их совокупный доход составил 2,8 миллиарда долларов США
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: пресс-служба Государственного советника ТатарстанаФото: пресс-служба Государственного советника Татарстана
Изменить размер текста:

Семья Минтимера Шаймиева стала третьей в обновленном списке из десяти «богатейших кланов России», составленном Forbes. Их совокупный доход составил 2,8 миллиарда долларов США.

В частности, состояния сыновей Госсоветника Татарстана Радика и Айрата оцениваются в 1,4 миллиарда и 1,35 миллиарда долларов США соответственно. Кроме того, один из внуков Минтимера Шаймиева 30-летний Тимур сейчас владеет 50 миллионами долларов США.

Forbes отмечает и дочь Айрата Шаймиева Камилю, которая сейчас развивает медицинский онлайн-сервис.

Шаймиевы уступили лишь семьям Гуциревых (5,6 миллиардов долларов США) и Ротенбергов (5,2 миллиардов долларов США).

Отметим, что Радик и Айрат Шаймиева до сих пор остаются самыми богатыми жителями республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ульяновск почти готов к отопительному сезону
В День знаний 2 сентября в Марий Эл и Чувашии запрещена продажа алкоголя
В Кукморе прошел День «Единой России»
Из-за соревнований по триатлону в Казани временно изменится схема движения транспорта
Матч «Ростов»-«Рубин» – самый посещаемый в седьмом туре РПЛ
1 сентября в Йошкар-Оле перекроют несколько улиц и ограничат остановку транспорта
БОС «Нижнекамскнефтехима»: дан старт после реконструкции
Юная видеоблогерша из Чебоксар стала одной из самых высокооплачиваемых в России
В Казани во время пожара с балкона 9 этажа спасли 11-летнюю девочку
В Марий Эл 17-летний водитель опрокинул в кювет легковушку
Общая сумма долгов предприятий Чувашии превысила 647 миллиардов рублей
В Казани будут судить мужчину, устроившего стрельбу на улице Островского
В Нижнекамске появится братская могила солдат, погибших во время боя у Великих Лук