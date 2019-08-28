2019-08-28T13:52:09+03:00
Общество

Общая сумма долгов предприятий Чувашии превысила 647 миллиардов рублей

Более 266 миллиардов из них приходятся на просроченную задолженность
Алина ГАБДУЛИНА
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Кредиторская задолженность организаций составила 433,3 миллиона рублейКредиторская задолженность организаций составила 433,3 миллиона рублейФото: Олег ЗОЛОТО
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По данным на 1 июля предприятия Чувашии задолжали 647,3 миллиардов рублей. Более 266 миллиардов из них приходятся на просроченную задолженность. Такие цифры опубликовал Чувашстат.

Кредиторская задолженность организаций составила 433,3 миллиона рублей, а задолженность по полученным кредитам и займам — 214,7 миллиардов. Есть у предприятий еще и дебиторская задолженность в размере 69 миллиардов рублей.

Вместе с тем, за первые шесть месяцев 2019 года предприятия Чувашии получили 43 миллиардов рублей прибыли. А 276 организаций даже вышли в плюс с прибылью более чем в 44,6 миллиардов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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