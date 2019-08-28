В Татарстане гость пытался зарезать и задушить 16-летнюю дочь сожительницы

СЕГОДНЯ 11:16 2019-08-28T11:16:02+03:00

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Уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Башкортостана было возбуждено по статье "Покушение на убийство несовершеннолетнего". Все произошло 24 августа в селе Подлесная Шантала Алексеевского района Татарстана. Мужчина приехал в гости к своей сожительнице, но она спешила на работу в Казань, попросив его остаться дома и присмотреть за 16-летней сестрой и своей малолетней дочерью. Вечером, уложив всех спать, злоумышленник решил расправиться с сестрой сожительницы. Он несколько раз ударил спящую девушку ножом, а потом набросил на ее лицо подушку и начал душить ее руками. Жертва проснулась и стала оказывать ему активное сопротивление. Девушку сумела отобрать у него нож и ударила самого нападавшего. После этого мужчина успокоился и даже начал просить у девушки прощения.

Раненная жертва позвонила родственникам, которые вызвали полицию, и гостя задержали.

- Причастность к совершению преступления он признал полностью, пояснив, что идея совершить убийство пришла к нему внезапно, - сообщили в СУ СКР Татарстана. - Сейчас злоумышленник взят под стражу на время следствия, решается вопрос о назначении подозреваемому судебной психолого-психиатрической экспертизы.

До этого случая на учете у психиатра он не состоял, сообщил собственный источник "КП-Казань" в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU