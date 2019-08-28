2019-08-28T10:35:31+03:00
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Татарстан поможет Китаю организовать следующий чемпионат WorldSkills

Республика направит туда своих специалистов
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Во вторник, 27 августа, во время церемонии закрытия WorldSkills 2019 в Казани флаг чемпионата был передан представителям Китая. Кроме того, Татарстан поможет провести подобное мероприятие в Шанхае в 2021 году. Республика направит туда своих специалистов.

Об этом стало известно на встрече президента Татарстана Рустама Минниахнова с заместителем председателя Народного политического консультативного совета Китая Ваном Юнцином.

Юнцин назвал орагнизацию мирового чемпионата WorldSkills в Казани блестящей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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