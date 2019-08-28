Татарстан поможет Китаю организовать следующий чемпионат WorldSkills
Республика направит туда своих специалистов
Фото: pixabay.com
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Во вторник, 27 августа, во время церемонии закрытия WorldSkills 2019 в Казани флаг чемпионата был передан представителям Китая. Кроме того, Татарстан поможет провести подобное мероприятие в Шанхае в 2021 году. Республика направит туда своих специалистов.
Об этом стало известно на встрече президента Татарстана Рустама Минниахнова с заместителем председателя Народного политического консультативного совета Китая Ваном Юнцином.
Юнцин назвал орагнизацию мирового чемпионата WorldSkills в Казани блестящей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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