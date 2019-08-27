2019-08-27T18:58:30+03:00
Общество

Три подростковых клуба открылись в Казани после капремонта

Дизайн и планировка подростковых клубов были разработаны молодыми татарстанскими архитекторами
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: мэрия Казани.Фото: мэрия Казани.
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В Казани открылись после капитального ремонта сразу 3 молодежно-подростковых клуба: «Олимп» (улица Чуйкова, 22), «Дружба» (улица Мусина, 70) и «Ника» (улица Восстания, 59).

Дизайн и планировка подростковых клубов были разработаны молодыми татарстанскими архитекторами. Акцент был сделан на многофункциональность – каждый квадратный метр используется по назначению. Например, в «Олимпе» дети и подростки могут попробовать свои силы в гончарном искусстве и лепке, изучать основы изобразительного искусства, робототехники, интуитивного рисования, английский язык.

Подростковый клуб «Дружба» в день открытия превратился в «бьюти-студию», каждый желающий мог посетить мастер-класс по маникюру, визажу и парикмахерскому искусству. Мастерская бьюти-технологий будет работать в «Дружбе» и в дальнейшем. В обновленном клубе воспитанники также научатся играть на гитаре, в шашки и шахматы. Одним из направлений клуба станет логопедия.

На открытии «Ники» гости окунулись в атмосферу кинематографии. К слову, сегодня в стране отмечается День российского кино. Воспитанники клуба в костюмах героев кинофильмов подготовили интерактивную программу для гостей клуба. Отметим, что именно в этом клубе появится киностудия, где дети изучат основы видеооператорского искусства, фотографии, монтажа и другие, сообщили в Комитете по делам детей и молодежи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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