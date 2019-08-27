2019-08-27T18:22:48+03:00
Общество

Более 60 тысяч ульяновских школьников сядут за парты в новом учебном году

В этом году торжественные линейки, посвященные Дню знаний, в городских школах пройдут 2 сентября
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Фото: Алексей Булатов.Фото: Алексей Булатов.
Изменить размер текста:

Новый учебный год стартует уже через несколько дней. В Ульяновске за парты сядут 62 тысячи человек. Впервые переступят пороги школ порядка 7 тысяч вчерашних дошколят. В 11-е классы пойдут 3037 ребят.

В этом году торжественные линейки, посвященные Дню знаний, в городских школах пройдут 2 сентября.

1 сентября планируется проведение торжественного Губернаторского приёма первоклассника. Мероприятие пройдет на Соборной площади, эспланаде, в переулке Троицком, на арт-площадке «Территория детства» и в сквере имени Карамзина.

- Этот праздник становится уже традиционным, - рассказала начальник управления образования администрации города Ульяновска Светлана Куликова. – В прошлом году по инициативе губернатора Ульяновской области Сергея Морозова Губернаторский приём первоклассника прошел впервые. Мероприятие было ярким, запоминающимся. В этом году ребят ждет не менее интересная программа.

Учебный год для ребят из городских школ начнется с уроков безопасности, а также уроков Славы и уроков Победы, посвященных Великой Отечественной войне.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Три подростковых клуба открылись в Казани после капремонта
Теперь с чемпионскими годами на воротнике: "Ак Барс" презентовал новую форму на сезон
В Казани восстановили сломанную вандалами остановку
В Татарстане отремонтировали дорогу из Актаныша в Поисево
В Казани пройдет международный кинофестиваль
В Марий Эл полицейский спас тонущего рыбака
Лидер "Рубина" может уйти в "Краснодар"
В Марий Эл иномарка сбила насмерть пешехода-женщину на загородной трассе
В Казани прогнозируют дождь и сильный ветер
ВТБ выпустил более 12 миллионов карт «Мир»
В Чувашии прошла успешная операция на сердце 99-летней женщины
Казань впервые примет этап Кубка мира по мотосерфингу
В Татарстане открывается выставка "Дети войны"
В Казани спасатели выручили четырехлетнего мальчика
29 августа УНИКС сыграет товарищеский матч с клубом «Купол – Родники»
В Чувашии пьяный подросток совершил аварию, в которой погиб человек
Шесть районов Казани 28 августа оставят без света
Гостям WorldSkills в Казани понравилось школьное питание
В Казани на месяц перекрыли движение по улице Торфяной
Ульяновские спасатели пришли на помощь упавшей в квартире женщине
Рабочая группа по реализации проекта «Наш двор» провела круглый стол, на котором подвела промежуточные итоги встреч с жителями многоквартирных домов
В Татарстане может появиться трасса для биатлона
Гости "Вкусной Казани" за три дня съели 15 тонн еды
В казанский зооботсад привезли крокодилов
В Нижнекамске водитель сбил во дворе дома ребенка с собакой
В Чебоксарах водитель сбил инспектора ДПС
В Татарстане после ДТП с возгоранием погибли два человека