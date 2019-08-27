Более 60 тысяч ульяновских школьников сядут за парты в новом учебном году

СЕГОДНЯ 18:21 2019-08-27T18:22:48+03:00

В этом году торжественные линейки, посвященные Дню знаний, в городских школах пройдут 2 сентября

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Новый учебный год стартует уже через несколько дней. В Ульяновске за парты сядут 62 тысячи человек. Впервые переступят пороги школ порядка 7 тысяч вчерашних дошколят. В 11-е классы пойдут 3037 ребят.

В этом году торжественные линейки, посвященные Дню знаний, в городских школах пройдут 2 сентября.

1 сентября планируется проведение торжественного Губернаторского приёма первоклассника. Мероприятие пройдет на Соборной площади, эспланаде, в переулке Троицком, на арт-площадке «Территория детства» и в сквере имени Карамзина.

- Этот праздник становится уже традиционным, - рассказала начальник управления образования администрации города Ульяновска Светлана Куликова. – В прошлом году по инициативе губернатора Ульяновской области Сергея Морозова Губернаторский приём первоклассника прошел впервые. Мероприятие было ярким, запоминающимся. В этом году ребят ждет не менее интересная программа.

Учебный год для ребят из городских школ начнется с уроков безопасности, а также уроков Славы и уроков Победы, посвященных Великой Отечественной войне.

ИСТОЧНИК KP.RU