В Казани пройдет международный кинофестиваль

СЕГОДНЯ 17:05 2019-08-27T17:05:35+03:00

Мероприятие пройдет с 4 по 7 сентября.

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В Казани с 4 по 7 сентября пройдет XI международный молодежный кинофестиваль. Зрителям представят 40 фильмов конкурсной программы.

Всего планируется 4 основные номинации: игровое короткометражное кино, документальное короткометражное кино, видеоролик и «Россия молодая» - национальные дебюты из российских регионов.

Оценивать картины будут эксперты из Эстонии, Казахстана, Франции и Ирана. Председателем жюри молодежного кинофорума выступит продюсер, дистрибьютор короткометражных фильмов, программный директор Питер Мурдмаа.

Открытие кинофорума пройдет 4 сентября в 19.00 в КДК имени Ленина, а показы фильмов будут организованы в кинозалах КРК «Родина». Закрытие фестиваля пройдет 7 сентября в 18.00 в КРК «Родина».

ИСТОЧНИК KP.RU