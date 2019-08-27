2019-08-27T17:05:35+03:00
Общество

В Казани пройдет международный кинофестиваль

В конкурсной программе - 40 кинолент
Владимир КРУПСКИЙ
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Мероприятие пройдет с 4 по 7 сентября.Мероприятие пройдет с 4 по 7 сентября.
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В Казани с 4 по 7 сентября пройдет XI международный молодежный кинофестиваль. Зрителям представят 40 фильмов конкурсной программы.

Всего планируется 4 основные номинации: игровое короткометражное кино, документальное короткометражное кино, видеоролик и «Россия молодая» - национальные дебюты из российских регионов.

Оценивать картины будут эксперты из Эстонии, Казахстана, Франции и Ирана. Председателем жюри молодежного кинофорума выступит продюсер, дистрибьютор короткометражных фильмов, программный директор Питер Мурдмаа.

Открытие кинофорума пройдет 4 сентября в 19.00 в КДК имени Ленина, а показы фильмов будут организованы в кинозалах КРК «Родина». Закрытие фестиваля пройдет 7 сентября в 18.00 в КРК «Родина».

ИСТОЧНИК KP.RU

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