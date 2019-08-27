2019-08-27T15:52:09+03:00
Происшествия

В Марий Эл иномарка сбила насмерть пешехода-женщину на загородной трассе

Авария произошла в Советском районе республики
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МВД по Марий Эл
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Смертельный наезд произошел 26 августа, в понедельник, в 19.50 на 44 километре автодороги "Йошкар-Ола - Уржум" в Советском районе республики. По предварительным данным, 53-летний водитель иномарки Chevrolet Lanos на недостаточно освещенном участке трассы сбил пешехода. Женщина переходила проезжую часть дороги слева направо и на ее одежде не было световозвращающих элементов.

- В результате ДТП пешеход скончалась на месте происшествия еще до приезда бригады скорой медицинской помощи, - сообщают в УГИБДД МВД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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