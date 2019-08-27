2019-08-27T12:30:05+03:00
Общество

Шесть районов Казани 28 августа оставят без света

Причина - ремонтные работы
Владимир КРУПСКИЙ
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Света не будет с утра и до окончания работ.Света не будет с утра и до окончания работ.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В среду, 28 августа, в шести районах Казани временно отключат электроэнергию.Так, с 8.00 до 17.00 света не будет в домах Вахитовского района по улицам Подгорная, 12-60 и Вятский овраг, 1-140.

В Кировском районе электричество планируют отключить с 8.00 до 20.00 по улицам Горсоветская, 2 (Казанский торгово-экономический техникум), Ильича, 36, 38, 38а, Красикова, 5, 7, 8, 9 (детский сад №417), Поперечно-Базарная, 57, Привокзальная, 44 (детский сад №228), 46, 48, 50, 52, Черемховская, 21, 23.

В Московском районе отключение запланировано с 8.00 до 20.00, оно затронет дома по улицам 2-я Юго-Западная, 28, Декабристов, 100, 102, 104, 106, 106а,106б, 108, 129, 131, Тверская, 2, проспект Ямашева, 4, 6. Света также не будет в поселке Левченко по улицам Ютазинская, 8а (детский сад №149), 12,14, Выборгская, 2, Рахимова, 15, 23а к.1 (школа №99).

С 9.00 до 17.00 электричества не будет в домах Ново-Савиновского района по улицам Мусина, 21, 23, Четаева, 39, 41.

В Приволжском районе свет отключат с 8.00 до 18.00 по улицам Рихарда Зорге, 42, 48, Карбышева, 61,63/1,63/2, Братьев Касимовых, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 70, Академика Парина, 6,18, 20а (детский сад №31). Отключение также затронет дома поселка Борисково по улицам Горийская, Запорожская, Цветочная, Прибрежная и Пожарная, поселка Мирный по улицам 8-я Давликеевская, 8-я Новосельская и Новосельская, поселка Поповка по ул.Орловская и поселка Привольный по улицам Икмякле, Ореховая и Уракчи.

В Советском районе электричество отключат в поселке Вознесенское по улицам Амет-Хана Султана, Бастионная, Бишек, Верная, Вишневая, Вознесенская, Дуслар, Дэртле, Жаворонковая, Зарничная, Иман, Камская, Карлыгач, Лавровому переулку, Назлы, Нардуган, Парканат, Профсоюзная, Радужная, Снайперская, Тузганак, Якташлар, а также в поселке Малые Дербышки с 9.00 до 18.00 по улицам Березовая, Вишневый сад, Кооперативная, Услонская, Школьная.

Отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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