В Чувашии пьяный подросток совершил аварию, в которой погиб человек
Уголовное дело в отношении 17-летнего жителя Яльчикского района было возбуждено по статье "Нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии алкогольного опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека". Все произошло утром 17 августа в Комсомольском районе, когда пьяный подросток за рулем соседской "Лады Гранты", не имея водительских прав на большой скорости врезался в иномарку Scoda Octavia. Этот автомобиль-такси пропускал следовавшую по встречной полосе фуру, чтобы повернуть налево и съехать с трассы. В результате столкновения водитель такси погиб на месте.
Злоумышленника и двух его друзей - парня и девушку, госпитализированы.
Во время предварительного расследования выяснилось, что подозреваемый обманул своего соседа. чтобы взять автомобиль, который тот арендовал.
- Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в СУ СКР Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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