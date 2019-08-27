2019-08-27T12:47:43+03:00
Происшествия

В Чувашии пьяный подросток совершил аварию, в которой погиб человек

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, совершенное в состоянии алкогольного опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека"
Лика ИСАЕВА
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С места аварииС места аварииФото: МВД по Чувашской Республике
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Уголовное дело в отношении 17-летнего жителя Яльчикского района было возбуждено по статье "Нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии алкогольного опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека". Все произошло утром 17 августа в Комсомольском районе, когда пьяный подросток за рулем соседской "Лады Гранты", не имея водительских прав на большой скорости врезался в иномарку Scoda Octavia. Этот автомобиль-такси пропускал следовавшую по встречной полосе фуру, чтобы повернуть налево и съехать с трассы. В результате столкновения водитель такси погиб на месте.

Злоумышленника и двух его друзей - парня и девушку, госпитализированы.

Во время предварительного расследования выяснилось, что подозреваемый обманул своего соседа. чтобы взять автомобиль, который тот арендовал.

- Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в СУ СКР Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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