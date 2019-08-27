В Нижнекамске водитель сбил во дворе дома ребенка с собакой

СЕГОДНЯ 09:31 2019-08-27T09:31:10+03:00

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Авария произошла 25 августа поздно вечером во дворе одного из многоэтажных домов на улице Студенческой в химграде. 12-летняя девочка отправилась гулять вместе со своей собакой, они выбежали в проезд из-за припаркованного автомобиля и их сбила "Лада Калина".

Сила удара была такова, что ребенок отлетел на несколько метров от капота отечественного автомобиля, отпустив поводок. Собака погибла на месте. Девочку отправили в больницу с травмами различной степени тяжести. Ее жизни ничего не угрожает.

Водитель во время разбора сообщил, что двигался со скоростью 20 километров в час и не успел отреагировать на появление ребенка из-за машины.

В Нижнекамске во дворе дома сбили девочку с собакой.

ИСТОЧНИК KP.RU