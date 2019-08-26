В Татарстане спасатели сняли с шестиметровой опоры моста мужчину

СЕГОДНЯ 18:51 2019-08-26T18:51:00+03:00

Застрявший на высоте сам позвал на помощь

Изменить размер текста: A A

ЧП произошло в Елабужском районе республики в воскресенье, 25 августа, и благополучно завершилось ночью в понедельник, 26 августа. На телефон "112" позвонил 23-летний молодой человек. Он рассказал, что вечером в воскресенье взобрался на полуразрушенную опору моста возле села Тихоново через реку Тойма. Но быстро стемнело и спуститься обратно он самостоятельно не смог. Пришлось вызывать спасателей.

Приехав на место, сотрудники МЧС Татарстана выяснили, что потерпевший взобрался на высоту шести метров.

- Молодого человека спустили на землю, в медпомощи он не нуждался, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU