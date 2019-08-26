В Татарстане спасатели сняли с шестиметровой опоры моста мужчину
ЧП произошло в Елабужском районе республики в воскресенье, 25 августа, и благополучно завершилось ночью в понедельник, 26 августа. На телефон "112" позвонил 23-летний молодой человек. Он рассказал, что вечером в воскресенье взобрался на полуразрушенную опору моста возле села Тихоново через реку Тойма. Но быстро стемнело и спуститься обратно он самостоятельно не смог. Пришлось вызывать спасателей.
Приехав на место, сотрудники МЧС Татарстана выяснили, что потерпевший взобрался на высоту шести метров.
- Молодого человека спустили на землю, в медпомощи он не нуждался, - сообщили в МЧС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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